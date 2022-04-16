Как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Кроме того, добавил он, иногда на дешевых моделях следящих устройств имеются светодиоды, которые будут хорошо заметны в темноте. Также обнаружить скрытую камеры можно с помощью специальной программы для поиска источника Wi-Fi-сигнала, передающего изображение на сервер хранения. По словам Кашкина, если камеру настраивал новичок, то соответствующая Wi-Fi-сеть появится в списке доступных устройств. При этом в ее названии будут присутствовать цифры 720 и 1080, означающие пиксельное разрешение.