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2 часа назад

Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Москва24иещё 2

Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, как обнаружить скрытые камеры при помощи обычного смартфона.

Как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
Фото: Москва24Москва24

"Самый элементарный способ: включить фонарик на вашем гаджете в темном помещении. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Кроме того, добавил он, иногда на дешевых моделях следящих устройств имеются светодиоды, которые будут хорошо заметны в темноте. Также обнаружить скрытую камеры можно с помощью специальной программы для поиска источника Wi-Fi-сигнала, передающего изображение на сервер хранения. По словам Кашкина, если камеру настраивал новичок, то соответствующая Wi-Fi-сеть появится в списке доступных устройств. При этом в ее названии будут присутствовать цифры 720 и 1080, означающие пиксельное разрешение.

Ранее эксперт Павел Мясоедов рассказал, что вероятность слежки в номерах отелей, офисах, съемных квартирах и других помещениях нельзя назвать высокой, однако если появились подозрения, то осмотр можно провести самостоятельно. По словам специалиста, если камеру прятали, то она будет находиться около других предметов для отвлечения внимания на них. Например, у датчика дыма, картин, в мягких игрушках и рядом с электроникой.

Наука и техника,Безопасность,Скрытая камера,
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