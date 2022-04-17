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1 час назад

Космонавт Корниенко рассказал о перспективах российско-китайской станции для освоения Луны

Газета.Ruиещё 1

Российский космонавт Михаил Корниенко рассказал о перспективах российско-китайских экипажей на китайском космической станции для освоения Луны, сообщает телеканал РЕН.ТВ.

Космонавт рассказал о сотрудничестве РФ и КНР для освоения Луны
Фото: NASANASA

"Перспективу я вижу в плане освоения Луны, наверное, это будет проще, дешевле, быстрее для обеих стран", - считает Корниенко.

Он уточнил, что опыт Международной космической станции (МКС) является примером успешности сотрудничества космонавтов разных стран. Поэтому Корниенко утверждает, что для освоения Луны, богатой ископаемыми металлами и топливом, нужно создать совместную российско-китайскую станцию.

Ранее астронавт NASA Томас Маршберн заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами.

Наука и техника,Михаил Корниенко,NASA,
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