Космонавт рассказал о сотрудничестве РФ и КНР для освоения Луны

Российский космонавт Михаил Корниенко рассказал о перспективах российско-китайских экипажей на китайском космической станции для освоения Луны, сообщает телеканал РЕН.ТВ.

Фото: NASA NASA

"Перспективу я вижу в плане освоения Луны, наверное, это будет проще, дешевле, быстрее для обеих стран", - считает Корниенко.

Он уточнил, что опыт Международной космической станции (МКС) является примером успешности сотрудничества космонавтов разных стран. Поэтому Корниенко утверждает, что для освоения Луны, богатой ископаемыми металлами и топливом, нужно создать совместную российско-китайскую станцию.