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12 минут назад

Открыта технология микропечати с помощью лазера

Lenta.ru

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали новый способ 3D-печати стеклянных микроструктур. Научная работа была опубликована в журнале Science.

Открыта технология микропечати с помощью лазера
Фото: ShutterstockShutterstock

Специалисты рассказали о способе трехмерной печати микроскопических объектов из стекла с помощью лазера. Данный метод позволяет создавать объекты с более высоким оптическим качеством, гибкостью конструкции и прочностью, чем на обычном 3D-принтере.

Ученые предлагают печатать с помощью новой технологии сложные микроскопические объекты, включая линзы в компактных высококачественных камерах, используемых в смартфонах и эндоскопах, а также медицинских приборах. Запатентованный исследователями в 2019 году способ получил название micro-CAL.

Специалисты создали специальный полимерный материал, содержащий наночастицы стекла, окруженные светочувствительной связующей жидкостью. Цифровые световые проекции от принтера влияют на материал, заставляя его принимать определенную форму. Описанный процесс micro-CAL принципиально отличается от современных промышленных производственных процессов 3D-печати, которые создают объекты из тонких слоев материала.

«Когда мы впервые рассказали micro-CAL, технология позволяла печатать объекты в полимерах размером примерно до трети миллиметра», — отметил профессор Хайден Тейлор (Hayden Taylor).

Сейчас ученые могут напечатать объекты размером около 20 миллионных долей метра, или примерно до четверти ширины человеческого волоса.

В конце марта ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде заявили, что впервые смогли напечатать мужские половые клетки на 3D-принтере. Специалисты рассказали, что работают над тем, чтобы «научить» напечатанные клетки производить полноценную сперму.

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