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32 минуты назад

На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы

Lenta.ru

На экранах флагманов Samsung ряда пользователей появились цветные полосы. Об этом сообщает издание Android Police.

На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы
Фото: @shrinu16@shrinu16

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев смартфонов серии Galaxy S20. Судя по публикациям пользователей в Twitter, на экранах их телефонов стали появляться цветные полосы. Авторы пожаловались, что яркие вертикальные полосы мешают взаимодействию с устройством.

Специалисты заметили, что многие покупатели девайсов отметили, что загадочные артефакты на экранах стали возникать после обновления смартфонов. Однако журналисты считают, что проблема имеет аппаратный характер, так как первые жалобы на неполадку появились еще в августе 2021 года.

Журналистам стало известно, что несколько пользователей Galaxy S20 смогли обратиться в сервисные центры Samsung и получить бесплатный ремонт. Однако в большинстве случае это невозможно: аппараты Galaxy S20 вышли на рынок весной 2020 года, то есть срок гарантийного обслуживания к началу 2022 года истек. Авторы издания Android Police обратились к Samsung за комментарием, но не получили оперативного ответа.

Летом 2020 года пользователи флагмана Samsung Galaxy Note 9 рассказали о проблемах с экраном. Владельцы устройств жаловались, что смартфоны начали перегреваться, а экраны оказались испорчены пятнами желтого и зеленого цвета.

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