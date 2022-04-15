Google пригрозили в России многомиллионным штрафом

Мировой суд в Москве зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google и некоммерческого фонда Wikimedia Foundation Inc., поддерживающего инфраструктуру, на которой работает онлайн-энциклопедия «Википедия». Им грозит штраф за неудаление контента. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило ТАСС.
«В суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc., а также два административных протокола в отношении Google», — сообщили агентству в суде.
Уточняется, что Google и Wikimedia Foundation Inc. привлекаются к ответственности за отказ удалить ложные сведения о спецоперации России на Украине и призывы к экстремизму.