Google пригрозили в России многомиллионным штрафом

Мировой суд в Москве зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google и некоммерческого фонда Wikimedia Foundation Inc., поддерживающего инфраструктуру, на которой работает онлайн-энциклопедия «Википедия». Им грозит штраф за неудаление контента. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило ТАСС.