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47 минут назад

Google пригрозили в России многомиллионным штрафом

Lenta.ru

Мировой суд в Москве зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google и некоммерческого фонда Wikimedia Foundation Inc., поддерживающего инфраструктуру, на которой работает онлайн-энциклопедия «Википедия». Им грозит штраф за неудаление контента. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило ТАСС.

Google пригрозили в России многомиллионным штрафом
Фото: Ng Han Guan / APNg Han Guan / AP

«В суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc., а также два административных протокола в отношении Google», — сообщили агентству в суде.

Уточняется, что Google и Wikimedia Foundation Inc. привлекаются к ответственности за отказ удалить ложные сведения о спецоперации России на Украине и призывы к экстремизму.

Наука и техника,Google,
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