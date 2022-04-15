Богатый клад времен императора Константина найден в Швейцарии

В Швейцарии археолог-любитель Дэниэл Людин обнаружил клад, состоящий из более чем 1000 монет. Последние датируются второй четвертью IV века, то есть временами, когда Римской империей правил принявший христианство император Константин.

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Как сообщает The History Blog, клад был обнаружен в городе Бубендорфе, расположенном на севере центральной части Швейцарии. Археолог-любитель обследовал окрестности замка Вильденштейн при помощи металлоискателя.

Услышав характерный сигнал прибора, он покопался в земле и нашел несколько черепков глиняного горшка. Затем ему удалось найти несколько римских монет. Людин хотел было уже уйти, но тут ему показалось, что сигнал прибора является очень мощным для такой незначительной находки. Он копнул глубже и нашел настоящий клад: разбитый горшок, наполненный монетами.

О своей находке любитель тут же сообщил властям. На место была направлена команда профессиональных археологов. Они извлекли горшок из земли. Находку доставили в лабораторию, где горшок просветили при помощи компьютерной томографии. Процедура была необходима, так как за прошедшие столетия монеты "прикипели" друг к другу и к стенкам сосуда.

Кроме того, анализ выявил останки некоего органического материала. Археологи считают, что монеты были сложены в кожаный кошель, который был уложен затем в горшок и зарыт. В целом на данный момент найдено 1290 монет, все они оказались медными. Словом, кто-то когда-то спрятал кошель с монетами мелкого номинала.