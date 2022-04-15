В Москве беспилотные автомобили «Сбера» начали принимать пассажиров

Sber Automotive Technologies рассказала, что в рамках очередного этапа тестирования технологии запустился беспилотный маршрут между центром SberAutoTech и МЦК «Зил». Пока что он доступен только сотрудникам компании, которые могут заказать поездку через смартфон или SberPortal.

Хотя автомобили работают в автономном режиме, в каждом рейсе обязательно участвует инженер-испытатель: этого требует соответствующий закон. В то же время, пассажир может проверить различную информацию о поездке, от состояния ремней безопасности до времени в пути, при помощи специального планшета.