Аналоги YouTube в России: ТОП видеохостингов на замену

Российские власти предупреждают о возможной блокировке YouTube в стране, в Госдуме предлагают запретить сервис на десять лет, а официальный представитель МИД Мария Захарова советует переносить контент на российские платформы. «Рамблер» рассказал, какие аналоги YouTube есть в России и чем они отличаются.

Фото: Reuters Reuters

Что может заменить Youtube в России

Видео дня

Мы собрали соцсети и видеохостинги, которая предлагают схожие с ютьюбовскими функции.

Rutube

Rutube - российский видеохостинг, запущенный в 2006 году. Сейчас им владеет «Газпром-Медиа».

РБК приводит данные, согласно которым осенью 2021 года всероссийская аудитория RuTube была не больше 151 тысячи человек старше 12 лет в день, тогда как у YouTube этот показатель составлял почти 33 миллиона. Однако только за наделю 7–13 марта, как заявляют в RuTube, число новых регистраций пользователей выросло в пять раз к предыдущей неделе.

Что нужно знать о Rutube:

Регистрироваться для просмотра видео не нужно.

Регистрации необходима для загрузки роликов и возможности оставлять комментарии.

Три горизонтальные полоски в верхнем левом углу сайта позволяют подобрать видео по интересам (там есть разделы «Популярное», «Новости и СМИ», «Подкасты», Трансляции», «Блогеры», «Спорт», «Юмор», «Интервью» и так далее).

Чтобы найти конкретное видео, можно воспользоваться поисковой строкой (в верхней части сайта посередине).

По своему контенту - видео можно загружать в разных форматах (MP4, AVI, WMV, MOV, FLV и других).

Доступна загрузка нескольких роликов одновременно.

Модераторы проверяют видео, они могут добавить на ролик пометку 18+.

Возможна монетизация. Чтобы стать участником партнерской программы, нужно иметь 500 тысяч просмотров на протяжении трех последних календарных месяцев.

Как отмечает Nastroyvse.ru, в отличие от YouTube на Rutube нельзя отфильтровать видео по длительности, качеству и наличию субтитров. Портал подчеркивает, что длительность видео ограничена 20 минутами при размере в десять гигабайт, а скорость загрузки в два-три раза ниже, чем на YouTube.

Unsplash

Как зарегистрироваться:

1. Нажмите на синюю кнопку «Войти» в правом верхнем углу.

2. После этого появятся поля для логина и пароля, а под ними строка «Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь» - кликните по ней.

3. Выберите подходящий вам способ регистрации (по номеру телефона или по email).

4. Для регистрации по номеру нужно будет ввести пароль из СМС, по email - придумать пароль.

5. Следующий шаг - поставить галочки напротив «я даю свое согласие на обработку персональных данных» и «я принимаю условия пользовательского соглашения».

6. Кликаем на кнопку «Продолжить» и завершаем регистрацию.

На оставленную почту придет письмо с кодом подтверждения, для активации нужно перейти по ссылке из письма.

После этих шагов нужно будет заполнить данные своего аккаунта - кликнуть сначала по пиктограмме (правый верхний угол), а затем - по изображению шестеренки и перейти в раздел «Общие настройки». Чтобы добавить/изменить данные об имени, поле, дате рождения, email-адресе, нужно нажать кнопку «Редактировать». Теперь можно дать дорогу на Rutube своему контенту и загружать видео.

VK Видео

VK Видео - интегрированная в соцсеть «ВКонтакте» платформа. Она объединяет базы видео VK, «Одноклассников» и других продуктов компании VK. В результате у платформы получается аудитория более чем в 40 миллионов уникальных пользователей в день (по оценкам самой VK).

Во VK Видео есть адаптивный стриминг развлекательного контента, качество 4К, единая сеть персональных видеорекомендаций и варианты монетизации. На платформе можно публиковать и горизонтальные, и вертикальные видео, а также вести трансляции.

Главное о VK Видео:

Бесплатный просмотр видео в качестве вплоть до Full HD и 4К.

Без авторизации ВК пользователям доступен стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay и автоматическая адаптация качества видео под устройства.

Можно подписываться на понравившиеся плейлисты для просмотра видео.

Можно создавать приватные плейлисты: перейдите в раздел Видео Мои Видео Создать плейлист (кнопка в правом верхнем углу) Кто может просматривать этот плейлист? укажите нужный вариант и нажмите «Сохранить».

Можно запустить прямой эфир.

Можно добавить видео с YouTube: скопируйте ссылку на ролик с YouTube, откройте Видео Добавить видео (в правом верхнем углу) Добавить с другого сайта вставьте ссылку и нажмите на Сохранить.

Платформа поддерживает форматы видео AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, WMV.

На монетизацию нужно подать заявку.

Яндекс.Дзен

Возможности платформы:

Можно искать видео, которые вам интересны, в поисковой строке или выбрать одну из категорий - «Видеоблоги», «Образ жизни», «Кино», «Еда и напитки», «Юмор», «Детское» и другие.

Можно загружать видео продолжительностью до трех часов.

Можно загружать видео в горизонтальном и вертикальном форматах.

Есть возможности монетизации видео, которые не короче 120 секунд. Схема такая: канал набирает десять тысяч минут просмотров за неделю, администрация одобряет анкету, в материалах размещается реклама, за клики по баннерам начисляются деньги, их можно вывести на Яндекс-кошелек.

Если ролик загружен через пункт «Видео или GIF», деньги зачисляются за просмотры или нажатия на встроенную рекламу.

Twitch

Это американский стриминговый сервис, который специализируется на онлайн-трансляциях. Больше всего там популярны трансляции геймеров, прямые эфиры в формате «разговор с подписчиками» и музыкальные трансляции. В Twitch особенно важны чаты и переписки зрителей со стримерами.

Главное о Twitch:

Для просмотра видео на Twitch можно выбрать один из разделов - «Игры», IRL, «Музыка», «Киберспорт», «Творчество» - или найти видео, которые интересны, в поисковой строке вверху сайта.

Для просмотра не нужна регистрация.

Регистрация необходима для взаимодействия со стримерами.

Зарегистрироваться можно, нажав на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу, нужно будет указать адрес электронной почты или номер телефона.