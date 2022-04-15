Температурный рекорд на Земле превысил две тысячи градусов

Международное исследование подтвердило, что найденный еще 11 лет назад фрагмент метеоритного стекла образовался при рекордной для нашей планеты температуре. Ученые установили, что этот материал был оплавлен, нагревшись до невероятных 2370 градусов Цельсия.

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Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. История началась в 2011 году, когда в ударном кратере озера Мистастин в Лабрадоре (Канада) исследователи нашли небольшой стеклянный камень.

Он был изучен в лаборатории, внутри стеклышка были обнаружены маленькие зерна циркона - минерала, который обычно образуется в породах при ударе метеоритов о поверхность. Дальнейшее исследование позволило предположить, что стеклышко образовалось при падении астероида, причем все указывало на то, что произошло это при температуре 2370 градусов по Цельсию. Эти выводы впервые были опубликованы в исследовании, опубликованном в 2017 году.

Однако свое подтверждение они нашли только сейчас. Независимая группа ученых повторно проанализировала образец и сумела найти в нем четыре дополнительных зерна циркона, которые ранее обнаружить не удалось. Изучение дополнительных зерен подтвердило правильность выводов, сделанных еще в 2011 году и обнародованных в 2017-м.