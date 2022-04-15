Северокорейских хакеров обвинили в крупнейшей криптокраже

ФБР обвинило хакерскую группировку Lazarus из Северной Кореи в крупнейшем похищении криптовалюты на $615 млн, сообщает портал Engadget.
«В ходе наших расследований мы смогли подтвердить, что группировка Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, несет ответственность за крупнейшую в истории криптовалют кражу», — говорится в заявлении ФБР, опубликованном в четверг.
Кража была совершена в марте 2022 года, тогда хакеры взломали блокчейн-платформу Ronin, на которой работает популярная онлайн-игра Axie Infinity от Sky Mavis.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Conti назвали самой активной хакерской группировкой 2022 года.