Северокорейских хакеров обвинили в крупнейшей криптокраже

ФБР обвинило хакерскую группировку Lazarus из Северной Кореи в крупнейшем похищении криптовалюты на $615 млн, сообщает портал Engadget.

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«В ходе наших расследований мы смогли подтвердить, что группировка Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, несет ответственность за крупнейшую в истории криптовалют кражу», — говорится в заявлении ФБР, опубликованном в четверг.

Кража была совершена в марте 2022 года, тогда хакеры взломали блокчейн-платформу Ronin, на которой работает популярная онлайн-игра Axie Infinity от Sky Mavis.