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1 час назад

Северокорейских хакеров обвинили в крупнейшей криптокраже

Газета.Ru

ФБР обвинило хакерскую группировку Lazarus из Северной Кореи в крупнейшем похищении криптовалюты на $615 млн, сообщает портал Engadget.

Северокорейских хакеров обвинили в крупнейшей криптокраже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В ходе наших расследований мы смогли подтвердить, что группировка Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, несет ответственность за крупнейшую в истории криптовалют кражу», — говорится в заявлении ФБР, опубликованном в четверг.

Кража была совершена в марте 2022 года, тогда хакеры взломали блокчейн-платформу Ronin, на которой работает популярная онлайн-игра Axie Infinity от Sky Mavis.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Conti назвали самой активной хакерской группировкой 2022 года.

Наука и техника,ФБР,
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