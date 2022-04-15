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1 час назад

WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества

ТАССиещё 2

Мессенджер WhatsApp объявил о введении новой функции по объединению чатов в сообщества. Об этом сообщается на сайте мессенджера в пятницу.

WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Благодаря многочисленным отзывам наших пользователей мы увидели, что можем ещё больше упростить общение в группах. Так у нас возникла идея новой функции - сообществ WhatsApp. Они позволяют пользователям объединять отдельные группы под одной крышей и более эффективно ими управлять", - говорится в сообщении.

Таким образом, нововведение подразумевает получение обновлений, которые рассылаются всему сообществу, а также возможность следить за обсуждениями в группах.

"У админов также появится больше возможностей в сообществах. Они смогут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество", - поясняется на сайте мессенджера.

В WhatsApp считают, что с помощью сообществ, например, директору школы будет проще собрать вместе всех родителей школы, чтобы поделиться с ними важными новостями, а также создавать группы, "посвящённые отдельным классам, внеклассным мероприятиям или волонтёрской работе в школе".

Также в мессенджере появится еще несколько обновлений. На сайте отмечается, что они "помогут участникам более эффективно общаться в чатах". Эти функции будут доступны в ближайшие недели. Так, появится возможность реагировать на сообщения с помощью смайлов, администраторы группы смогут удалять ошибочные и неприемлемые сообщения из всех чатов, пользователи смогут отправлять файлы размером до 2 ГБ, а также будет увеличено количество участников аудиозвонков в группах до 32.

WhatsApp - мессенджер для телефонов и ПК с поддержкой голосовой связи и видеосвязи. Принадлежит компании Meta (деятельность признана в России экстремистской).

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