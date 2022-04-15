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2 часа назад

В храме Гроба Господня найден древний роскошный алтарь

Российская Газета

В Иерусалиме реставраторы при проведении спасательных работ детально изучили каменную плиту, которая веками использовалась паломниками для нанесения своих надписей. Неожиданно выяснилось, что эта плита является фрагментом неизвестного древнего алтаря.

В храме Гроба Господня найден древний роскошный алтарь
Фото: iStockiStock

Как сообщает Ancient Origins, каменная плита длительное время стояла в заднем коридоре иерусалимского храма Гроба Господня. Она была приставлена к стене и привлекала внимание разве что паломников. Плита покрыта многочисленными надписями, которые на протяжении веков оставляли на ней верующие.

Теперь же выяснилось, что эта относительно небольшая, размером 2,5х1,5 метра, плита является гораздо более ценной, чем о ней думали. Не так давно в храме стартовали ремонтные работы. Реставраторы проводят там спасательную операцию. Им потребовалось переместить плиту. Когда специалисты перевернули ее, то увидели, что обратная сторона этого камня покрыта сложными петлевыми орнаментами.

Данные узоры явно были оставлены не паломниками, поэтому эксперты приступили к их изучению. В результате они пришли к сенсационному выводу о том, что малоприметный камень на самом деле когда-то украшал фасад средневекового алтаря, вероятно, даже главного алтаря храма. Ученые не исключают, что данный алтарь в свое время занимал почетное место в одном из самых святых мест христианства.

По словам Амита Реэма, археолога из Управления древностей Израиля, это сейчас камень выглядит неприметно. Но столетия назад он был инкрустирован кусочками драгоценного стекла и мрамора. "Он сиял, и это был действительно удивительный артефакт, - считает специалист. - Это был уникальный метод украшения, известный как "косматеск", который сочетает в себе классическое, византийское и раннее исламское искусство. В нем тонко вырезанные плитки из цветного мрамора используются для заполнения круглых гравюр на камне. Этот алтарь стоял на вершине, в святилище храма Гроба Господня".

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