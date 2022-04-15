Бывший врач разгадал тайну смерти Иисуса

Преподобный Патрик Пулличино, когда-то работавший консультантом-неврологом в Великобритании, подверг тщательному изучению следы от тела Иисуса Христа, предположительно оставленные им на Туринской плащанице, и на основе этого разработал новую теорию его гибели. По мнению лондонского профессора, написавшего об этом научную статью в журнал Catholic Medical Quarterly, Иисус умер не от самого распятия, а от смертельного кровотечения, вызванного вывихом плеча при несении тяжелого креста, пишет газета The Telegraph.

Фото: Cathedral of St. John the Baptist, Turin, Italy Cathedral of St. John the Baptist, Turin, Italy

Библия рассказывает, что Иисус по дороге упал, неся крест к своему распятию на Голгофу. Кроме того, в финале распятия римский солдат пронзил копьем бок Иисуса, из-за чего оттуда брызнули кровь и вода. Пулличино обратил внимание, что плечо покойного, отпечатавшееся на Туринской плащанице, то есть на льняной ткани с негативным изображением человека, которая, по мнению ряда исследователей, изображает Иисуса из Назарета и является его погребальным саваном, настолько выдвинулось из суставной сумки, что его правая рука оказывается на 10 см ниже левой.

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Пулличино утверждает, что столь серьезная травма плеча, которую отразила плащаница, неминуемо привела к разрыву подключичной артерии — крупной парной артерии, расположенной в грудной клетке и снабжающей кровью не только ее, но и весь верхний плечевой пояс, а также голову и шею. Все это должно приводить к обильному внутреннему кровотечению, коллапсу системы кровообращения и в конечном счете к смерти.

Столь серьезный вывих плеча Иисуса, скорее всего, стал результатом того, что при одном из падений его рука оказалась намертво зажата Т-образным крестом. В результате последующего разрыва аорты в полость между грудной клеткой и легким вылилось около трех литров крови, что и объясняет, почему из Иисуса обильно потекла кровь, когда сотник пронзил его бок копьем.

«Перенос веса распятого тела на руки, вероятно, вызывал при каждом вдохе дальнейшее растяжение правой подключичной артерии. Это заставило ее скользить по поверхности ребра в нижней своей части, все время подвергаясь трению, пока в конце концов за три часа распятия стенки артерии не истерлись и не ослабли до такой степени, что она просто разорвалась, за чем последовало обильное кровотечение», — пишет Пулличино.

Что касается «воды», вылившейся из Иисуса, то это, по мнению преподобного профессора, была полупрозрачная спинномозговая жидкость, которая просочилась в верхние отделы легких распятого. Еще одним доводом в пользу новой теории может служить широко известное из Библии утверждение, что ноги Иисус остались целыми, хотя распинаемым обычно их в конце ломали, чтобы тем самым ускорить смерть. Когда римский воин хотел это проделать с Иисусом, то выяснилось, что распинаемый уже умер, поэтому его ноги остались целыми.