Донорство позволяет избавиться от «вечных химикатов» в крови

Исследование провели с участием 285 пожарных, поскольку в пене для пожаротушения содержится огромное количество PFAS.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пожарных разделили на три группы. Участники первой регулярно сдавали плазму на донорство, то есть каждые полтора месяца, участники второй — каждые 3 месяца, а в третьей группе кровь не сдавал никто.

Результат эксперимента показал, что в первых двух группах у пожарных снизился уровень перфторированных химических веществ снизился на треть, тогда как у членов третьей группы в крови ничего не изменилось.

Так, авторы исследования делают вывод, что донорство позволяет очистить организм от 30% вечных химикатов. Правда, в таком случае получается, что вместе с плазмой реципиент получает «дозу» PFAS.

PFAS — это полифторалкильные соединения, группа из более чем 4,7 тысяч искусственно синтезированных веществ, самым известным из которых является политетрафторэтилен.