Названы места, в которых опасно покупать чехол для смартфона

Специалист Самойленко указал на риск окрашивания и сколов у смартфона от чехла с рынка

Фото: Газета.ру Газета.ру

Россиянам не стоит покупать чехлы для смартфонов на рынках и небольших торговых точках, так как в этих местах зачастую продаются некачественные аксессуары. На недостатки товаров указал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Это самый опасный вариант. Да, покупка будет дешевле, чем в официальном магазине, но никто не ручается, что материалы не нанесут вреда смартфону», — отметил специалист, говоря о подобных локациях.

Самойленко уточнил, что чаще всего на рынках и в ларьках опасно покупать разные виды чехлов из-за того, что они испортят сам смартфон.

«Некачественная краска при нагревании может остаться на поверхности телефона, а неправильно обработанная внутренняя поверхность может стать причиной появления трещин и сколов», — предупредил эксперт.

По мнению Самойленко, лучше всего приобретать чехол в специализированных магазинах, которые продают гаджеты. «Компании заботятся о своей репутации, поэтому используют хорошее сырье», — пояснил он.

Специалист допустил возможность покупки через популярные маркетплейсы. Однако он пояснил, что онлайн-заказ имеет серьезный недостаток — остается вероятность, что чехол будет отличаться от изображения на сайте или привезут аксессуар для другой модели гаджета.