Врачи назвали причины преждевременной смерти

К риску преждевременной смерти склонны люди с избыточным весом, высоким уровнем стресса, а также те, кто ведет нездоровый образ жизни и имеет генетическую предрасположенность к тяжелым болезням. Об этом рассказала врач Сима Бонни.

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По ее словам, пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни. В зоне риска оказываются люди, злоупотребляющие обработанными продуктами и алкоголем. Они чаще страдают от диабета, болезней сердца и рака. Те же, чей рацион состоит преимущественно из овощей, фруктов и полезных белков, живут дольше.

Медик пояснила, что постоянный стресс негативно отражается на сердце, эндокринной и пищеварительной системах. В результате это грозит диабетом, аутоиммунными заболеваниями, синдромом раздраженного кишечника и нейродегенеративными состояниями.

Семейный врач Томи Митчелл также добавил, что к преждевременной смерти может привести курение, наркотики, а также рискованное поведение, к примеру, небезопасный секс и непристегнутый ремень безопасности, пишет «Газета.Ru».