В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
19 минут назад

Врачи назвали причины преждевременной смерти

Вечерняя Москва

К риску преждевременной смерти склонны люди с избыточным весом, высоким уровнем стресса, а также те, кто ведет нездоровый образ жизни и имеет генетическую предрасположенность к тяжелым болезням. Об этом рассказала врач Сима Бонни.

Врачи назвали причины преждевременной смерти
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни. В зоне риска оказываются люди, злоупотребляющие обработанными продуктами и алкоголем. Они чаще страдают от диабета, болезней сердца и рака. Те же, чей рацион состоит преимущественно из овощей, фруктов и полезных белков, живут дольше.

Медик пояснила, что постоянный стресс негативно отражается на сердце, эндокринной и пищеварительной системах. В результате это грозит диабетом, аутоиммунными заболеваниями, синдромом раздраженного кишечника и нейродегенеративными состояниями.

Семейный врач Томи Митчелл также добавил, что к преждевременной смерти может привести курение, наркотики, а также рискованное поведение, к примеру, небезопасный секс и непристегнутый ремень безопасности, пишет «Газета.Ru».

До этого медики назвали три продукта, которые не стоит есть слишком часто, так как они отрицательно сказываются на состоянии здоровья организма. В список потенциально опасных продуктов попали говядина, курица и молочная продукция. Продукты признаны опасными из-за серосодержащих аминокислот. Если есть их в большом количестве, повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Наука и техника,Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители