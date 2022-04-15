В Саратове разработали промышленный аналог Apple AirTag

Инженеры Саратовского национального исследовательского госуниверситета имения Н.Г. Чернышевского разработали радиометки по типу Apple AirTag, которые позволяют отслеживать местоположение множества объектов одновременно. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. Минобрнауки сравнивает российское изобретение с зарубежным аналогом, который используется на МКС для отслеживания грузов. Иностранная система, по данным ведомства, не может одновременно следить за перемещением более 30 объектов, в то время как для саратовской разработки такого ограничения нет. По словам разработчиков, их система в принципе может отслеживать неограниченное число объектов. "Ранее при одновременном считывании нескольких меток возникало перемешивание (коллизия) кодовых сигналов, что ограничивало применение радиочастотной идентификации в целом. Разработанный учеными СГУ вариант RFID-системы позволяет избегать технического смешивания этих меток. Радиометки саратовских исследователей работают в диапазоне частот 6 ГГц, что позволяет превзойти аналоги диапазона 2,45 ГГц по устойчивости к промышленным и бытовым помехам, дальности идентификации и размеру", — гласит сообщение ведомства. По данным Минобрнауки, разработка российского аналога Apple AirTag находится на этапе экспериментального образца. Когда именно будет завершен проект, не сообщается. Однако ведомство утверждает, что по итогу саратовская разработка может быть использована в логистике, атомной энергетике, нефтяной и газовой промышленности, сельском хозяйстве и метро. Ранее "Газета.Ru" писала о создании в России огнестойкого вида стали.