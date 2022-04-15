Vivo начала продавать смартфоны с кулоном из метеорита

На прошлой неделе был анонсирован новый смартфон vivo X Note. Теперь вышла его особая версия.
Смартфон получил гигантский 7-дюймовый AMOLED-дисплей и процессор Snapdragon 8 Gen 1. Эксклюзивная версия устройства называется Aerospace Edition. Основным изменением здесь является упаковка телефона. В неё включён кулон, в котором находится кусок метеорита Ахондрита, который имеет лунное происхождение. Редкий космический минерал хранится в стеклянном корпусе и крепится на кожаный ремешок.
Сам смартфон представлен в голубом корпусе, имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость премиальной версии пока неизвестна. vivo X Note будет продаваться на мероприятии, которое начнётся сегодня и продлится до 22 апреля через интернет-магазин vivo и JD.com.