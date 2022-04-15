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37 минут назад

Рогозин назвал единственную проблему «Роскосмоса»

Елена Прошина

Российское ракетостроение сегодня полностью независимо, а единственная проблема, которая осталась у «Роскосмоса» — это микроэлектроника. Об этом заявил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает SM-News.

Рогозин назвал единственную проблему «Роскосмоса»
Фото: ТАССТАСС

Рогозин подчеркнул, что никакой паники относительно импортозамещения в отрасли не наблюдается и все наиболее сложные проблемы решаемы. С большей частью сложностей «Роскосмос» разобрался еще в 2019 году, когда госкорпорация перешла на российскую цифровую систему управления «Союз-2» с украинской версии. Остальные ракеты, в том числе и боевые, до последнего винтика сейчас российские.

«У нас есть один вопрос — это микроэлектроника. Она, к сожалению, находится не в периметре Роскосмоса, мы закупаем электронные платы у наших предприятий. Все наиболее сложные проблемы решаемы. Нет никакой паники», — отметил Рогозин.

При этом решения по отказу от всего импортного приняли уже в 2014 году, когда появились первые «санкционные ласточки».

Ранее Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация полностью отказалась от поставок из-за рубежа при строительстве космодрома Восточный. Он подчеркнул, что «Роскосмос» наладил собственное производство баллонов сжатых газов, которые ранее покупал у Южной Кореи.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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