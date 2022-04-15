Дисплеи Samsung S20 начали беспричинно ломаться

Пользователи флагманских смартфонов Samsung S20, S20+ и S20 Ultra начали жаловаться на сломанные дисплеи, сообщает портал Sammobile.
По их словам, экраны начали покрываться бегающими зелеными и розовыми полосами. Некоторые владельцы отметили, что поломка произошла после последнего обновления, однако есть сообщения и месячной давности.
Пока непонятно, почему именно возникли неполадки в работе смартфонов. Линейка S20 ранее попадала в заголовки прессы из-за проблем в работе дисплеев.
Так, например, несколько месяцев назад пользователи жаловались на "зеленый экран смерти", который делал смартфоны непригодными к использованию.
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, какие проблемы есть у новых флагманов Samsung.