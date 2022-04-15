Хинштейн: до блокировки YouTube трафик платформы могут замедлить

«Поскольку официального офиса Google в России так создано и не было, коллеги из Роскомнадзора, насколько я понимаю, в одностороннем порядке пытаются общаться с заокеанской стороной. Но вопрос даже не в словах, а в делах. Блокировки продолжаются, ранее принятые решения не отменяются, запрет на монетизацию для российских блогеров действует. Если у России не останется другого выхода, то могут быть применены ограничения, прописанные в действующем законодательстве. Среди них есть и меры технического характера — замедление или блокировка», — объяснил Хинштейн.