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2 часа назад

WhasApp анонсировал функцию «Сообщества» для объединения чатов

Елена Прошина

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию «Сообщества», которая призвана упростить общение в группах. Согласно сообщению в блоге компании, функция позволяет объединить разрозненные чаты в единое виртуальное окружение и эффективно управлять ими.

WhasApp анонсировал новую функцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователи могут не только объединять чаты в группы, но и обеспечить их участникам получение общих информационных рассылок. Администратор получает удобный контроль за сообществами, а также возможность решать, какие именно группы стоит добавлять в то или иное сообщество.

Например, жители жилого комплекса могут создать различные общедомовые группы и объединить их в единое сообщество. Так же могут поступить и родители школьников — создать группу для важных объявлений, группы, посвящённые отдельным классам, а также группу, посвящённую развозке детей по домам.

Также разработчики анонсировали новые функции у самих групп независимо от того, состоят ли они в сообществах:

  1. Реакции — на сообщение можно будет реагировать смайлами, не засоряя чат;
  2. Удаление сообщений администратором;
  3. Обмен файлами до 2 Гбайт.

Кроме того, максимальное число участников группового звонка увеличат до 32 человек.

Как и чаты, сообщества будут защищать сквозным шифрованием. При этом сообщества нельзя будет найти с помощью поиска — они доступны лишь по прямому приглашению.

Разработчики отметили, что по их задумке, новая функция предназначена для удобного решения повседневных задач. Когда именно выйдет обновление приложения не уточняется.

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