WhasApp анонсировал новую функцию

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию «Сообщества», которая призвана упростить общение в группах. Согласно сообщению в блоге компании, функция позволяет объединить разрозненные чаты в единое виртуальное окружение и эффективно управлять ими.
Пользователи могут не только объединять чаты в группы, но и обеспечить их участникам получение общих информационных рассылок. Администратор получает удобный контроль за сообществами, а также возможность решать, какие именно группы стоит добавлять в то или иное сообщество.
Например, жители жилого комплекса могут создать различные общедомовые группы и объединить их в единое сообщество. Так же могут поступить и родители школьников — создать группу для важных объявлений, группы, посвящённые отдельным классам, а также группу, посвящённую развозке детей по домам.
Также разработчики анонсировали новые функции у самих групп независимо от того, состоят ли они в сообществах:
Кроме того, максимальное число участников группового звонка увеличат до 32 человек.
Как и чаты, сообщества будут защищать сквозным шифрованием. При этом сообщества нельзя будет найти с помощью поиска — они доступны лишь по прямому приглашению.
Разработчики отметили, что по их задумке, новая функция предназначена для удобного решения повседневных задач. Когда именно выйдет обновление приложения не уточняется.