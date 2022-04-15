WhasApp анонсировал новую функцию

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию «Сообщества», которая призвана упростить общение в группах. Согласно сообщению в блоге компании, функция позволяет объединить разрозненные чаты в единое виртуальное окружение и эффективно управлять ими.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пользователи могут не только объединять чаты в группы, но и обеспечить их участникам получение общих информационных рассылок. Администратор получает удобный контроль за сообществами, а также возможность решать, какие именно группы стоит добавлять в то или иное сообщество.

Например, жители жилого комплекса могут создать различные общедомовые группы и объединить их в единое сообщество. Так же могут поступить и родители школьников — создать группу для важных объявлений, группы, посвящённые отдельным классам, а также группу, посвящённую развозке детей по домам.

Также разработчики анонсировали новые функции у самих групп независимо от того, состоят ли они в сообществах:

Реакции — на сообщение можно будет реагировать смайлами, не засоряя чат; Удаление сообщений администратором; Обмен файлами до 2 Гбайт.

Кроме того, максимальное число участников группового звонка увеличат до 32 человек.

Как и чаты, сообщества будут защищать сквозным шифрованием. При этом сообщества нельзя будет найти с помощью поиска — они доступны лишь по прямому приглашению.