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38 минут назад

Звезды российского кино создали плейлисты в «Звуке»

Lenta.ru

Звезды российского кино, номинанты «Золотой Маски» 2022 поделились своими музыкальными предпочтениями и создали плейлисты в сервисе «Звук». Об этом сообщается в пресс-релизе платформы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Звезды российского кино создали плейлисты в «Звуке»
Фото: ЗвукЗвук

Отмечается, что аудиосервис выбрал четырех актеров из списка номинантов — Елизавету Боярскую, Евгения Миронова, Надежду Павлову и Владислава Лантратова — и попросил их поделиться музыкой, которую они слушают. Все плейлисты с треками в HiFi-качестве доступны в профиле премии.

Так, плейлист Боярской — это смесь рока и популярной музыки. Она слушает, к примеру, хит Джеласи Хоукинса I Put a Spell on You в исполнении джазовой певицы Нины Симон, «Хочешь» Земфиры, треки Beyoncе, культовую Nirvana — Smells Like Teen Spirit и Rock DJ Робби Уильямса.

В подборке же Миронова перемешана музыка из кино с классическими композициями в исполнении оркестра. Среди композиторов он предпочитает Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Из саундтреков в плейлист попали лейтмотив «Списка Шиндлера», «Cнег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева из «Иронии Судьбы» и музыка фильма «Свой Среди Чужих, Чужой Среди Своих».

В библиотеке аудиосервиса «Звук» представлено более 75 миллионов треков, тысячи подкастов, эксклюзивы и персонализированные «Волны». Кроме того, там есть детский раздел, который помогает развлекать и развивать ребенка, а также спортивные трансляции. «Звук» доступен в приложении для iOS и Android, на сайте, а также в автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto.

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» уже 20 лет проходит при поддержке Сбера.

Наука и техника,Надежда Павлова,Владислав Лантратов,Эдвард Григ,Сергей Рахманинов,Евгений Миронов,Робби Уильямс,Петр Чайковский,Елизавета Боярская,
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