Звезды российского кино создали плейлисты в «Звуке»

Так, плейлист Боярской — это смесь рока и популярной музыки. Она слушает, к примеру, хит Джеласи Хоукинса I Put a Spell on You в исполнении джазовой певицы Нины Симон, «Хочешь» Земфиры, треки Beyoncе, культовую Nirvana — Smells Like Teen Spirit и Rock DJ Робби Уильямса.