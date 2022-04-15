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50 минут назад

Крупнейшее российское издание Lenta.ru внедрило редактора на базе искусственного интеллекта

Ferra.ru

Редакция крупного российского издания «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) первой протестировала программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая сама находит темы для новостей и редактирует их.

Крупнейшее российское издание Lenta.ru внедрило редактора на базе искусственного интеллекта
Фото: DepositphotosDepositphotos

Программу разработало Управление исследований и инноваций Сбербанка при участии Sber AI и «Ленты.ру».

Система может:

- определять потенциально интересные для аудитории темы, это позволяет повысить скорость подготовки и публикации новостей;

- адаптировать тексты для широкого круга читателей: находить сложные слова и предложения, предлагая синонимы и альтернативные формулировки;

- анализировать охват и скорость распространения опубликованных материалов, а также оценивать эффективности работы редакции.

Новая программа должна повысить качество и оперативность публикуемой информации, а также улучшить её восприятие аудиторией. В будущем систему планируют применять на ресурсах всех федеральных изданий Rambler&Co.

Наука и техника,Рамблер,Сбербанк России,
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