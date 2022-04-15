«Русские хакеры» опровергли свою причастность к спецслужбам

«Ни в один момент существования проекта мы не получали заказов от спецслужб, — заявил killmilk, добавив при этом, что к проекту привлечено внимание разведчиков из других стран, в том числе из Украины. — Таких людей мы видим издалека, и разговор с ними короткий. В основном он заканчивается посылом на три буквы».