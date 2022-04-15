Производство iPhone в Китае восстановили

Foxconn, которая является одним из основных производителей смартфонов для Apple, объявила о возобновлении выпуска iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

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В компании заявили, что основной завод в Чжэнчжоу продолжает работу в обычном режиме.

«Foxconn соблюдает меры местного правительства по борьбе с COVID-19», — отметили в сообщении.

Журналисты рассказали, что производство техники для Apple восстановилось, однако на предприятии вынуждены соблюдать строгие меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Foxconn останавливала прием части заказов клиентов в марте.

В частности, местные власти объявили, что десятки тысяч сотрудников компании должны будут пройти тестирование на COVID-19 в четверг, 14 апреля. Аналитики Bloomberg отметили возобновление производства, но подчеркнули, что усиление борьбы с коронавирусом влияет на хрупкую цепочку поставок. Авторы отметили, что, согласно новому распоряжению властей, целые городские районы могут быть заблокированы после всего лишь нескольких положительных тестов на COVID-19.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) подтвердил в своем Twitter, что предприятия Foxconn продолжили работать в обычном режиме.

«Потенциальное нарушение поставок стало серьезным риском, который Apple и инвесторы не могут игнорировать в обозримом будущем», — подчеркнул Ко.