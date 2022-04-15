Российская бытовая техника: топ производителей из России

В условиях санкций многие люди оказались обеспокоены тем, какие торговые марки бытовой техники остались в России. Если раньше большинство людей покупали то, что привозилось из-за рубежа, то теперь нужно искать то, что производят в нашей стране. Рассказываем, что изменилось со времен Советского Союза – какая бытовая техника была модернизирована, и какие российские бренды появились спустя десятилетия.

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На самом деле в нашей стране производится большое количество различной техники для дома. В России выпускают товары под отечественными марками, а производят их на заводах, расположенных на территории нашей страны. Также стоит отметить, что комплектующие поставляются преимущественно из Китая, а технологии были заимствованы у западных брендов.

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Бытовая техника, которая существует со времен СССР

В 1963 году заработало предприятие, получившее название « Красноярский завод холодильников "Бирюса"». В 1964 году с конвейера завода сошел первый холодильник, началось серийное производство. Сейчас в нашей стране выпускается такая техника для дома, как холодильники, винные шкафы, льдогенераторы, а также кулеры для охлаждения и нагревания воды. Можно найти и технику для предприятий: шкафы-витрины и прилавки-витрины.

В 1960 году был основан еще один завод « Океан». Он расположен в Уссурийске, и модели этого производства продают в азиатской части России, но возможно, теперь эта продукция будет поставляться и в центральные регионы страны. Основное направление – производство холодильников, преимущественно это двухкамерные модели с морозилкой, но с конвейера выходят также стиральные машины с фронтальной и вертикальной камерой для загрузки. Помимо бытовой техники, компания специализируется на создании электроники. Так, на заводе производят ноутбуки с китайскими и корейскими деталями.

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На заводе бытовой техники « Лысьва» производят плиты у с 1960 годов. В свое время там производили сепараторы. С тех пор ассортимент бренда изменился, но он все так же делает ставку на простоту и надежность. Здесь производят электрические и газовые плиты, среди них есть и встраиваемая техника. Каталог бренда довольно обширный: можно найти плиту под любые нужды. Продаются они во многих крупных магазинах-ритейлерах.

Вы наверняка помните советские телевизоры « Рубин». Несмотря на то, что сейчас их не существует, завод продолжает работать по новому профилю. Теперь он выпускает мелкую бытовую технику под маркой Rubin. Сейчас в продаже можно найти микроволновки и электрические чайники, которые выпускает эта торговая марка. Также на сайте бренда заявлено производство пылесосов, мясорубок и пароварок.

На «Волгоградском заводе газовой аппаратуры» плиты производят с 1957 года. Сейчас он выпускает газовые, электрические и гибридные плиты под брендами Terra и « Лада». Бренд позиционируют себя как лучший в экономическом сегменте и его ассортимент довольно скудный, но, если вы хотите купить бюджетную бытовую технику российского производства, можете обратиться к этому каталогу. Если у вас сломается товар после истечения гарантийного срока, то здесь же продают комплектующие для них.

Российская бытовая техника от отечественного производителя

В Ижевске расположен мотостроительный завод «Аксион», который работает с 1933 года. Изначально он специализировался для создания мотоциклов, во времена войны производил оружие. Долгое время он оставался закрытым предприятием, так как был включен в военно-промышленный комплекс СССР. С 1999 года началось производство бытовой техники под одноименной маркой. Основная продукция завода: электрические мясорубки, соковыжималки и пылесосы. Также производятся и другие виды бытовой техники, например, в ассортименте можно найти блендеры, кофемолки, утюги, фены, весы, электросковороды и электровафельницы.

Среди современных брендов нельзя не упомянуть Elikor. Компания была основана в 1996 году. С тех пор предприятие разрослось, и выпускает около полумиллиона вытяжек в год. В каталоге бренда можно найти вытяжки для разных нужд в любом ценовом сегменте. Компания говорит, что даже в бюджетных моделях встроены специальные фильтры, позволяющие продлить срок службы товара.

В России существует довольно известная маркаDarina, которая специализируется на производстве встраиваемой бытовой техники и кухонных плит. Она принадлежит АО «Газпром бытовые системы», которая до 2016 года называлась «Газмаш», поэтому первые товары, сшедшие с конвейера, имели идентичное название. Компания была основана в 2006 году и специализировалась исключительно на создании плит. Теперь же ее ассортимент стал намного шире, появились варочные панели, духовые шкафы, вытяжки, встраиваемые плиты и водонагреватели.

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