В России разработали и запатентовали экскаватор для работы на Луне

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала инженерную луномашину, которая предназначена для удаления крупных камней, срезки элементов микрорельефа и разрыхления. Об этом со ссылкой на описание изобретения к патенту сообщает ТАСС.

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Уточняется, что луномашина будет содержать несущий каркас, на которую встроят стрелу с экскаваторным ковшом, бульдозерный отвал и рыхлитель. Также на ней будет размещена площадка для космонавта со специальными креплениями для ботинок скафандра.

Предполагается, что космонавт будет перемещаться по луномашине в вертикальном положении. Управлять процессом разработки грунтов он сможет с помощью портативного пульта.