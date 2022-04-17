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1 час назад

В России разработали и запатентовали экскаватор для работы на Луне

Москва24иещё 1

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала инженерную луномашину, которая предназначена для удаления крупных камней, срезки элементов микрорельефа и разрыхления. Об этом со ссылкой на описание изобретения к патенту сообщает ТАСС.

В России разработали и запатентовали экскаватор для работы на Луне
Фото: Москва 24Москва 24

Уточняется, что луномашина будет содержать несущий каркас, на которую встроят стрелу с экскаваторным ковшом, бульдозерный отвал и рыхлитель. Также на ней будет размещена площадка для космонавта со специальными креплениями для ботинок скафандра.

Предполагается, что космонавт будет перемещаться по луномашине в вертикальном положении. Управлять процессом разработки грунтов он сможет с помощью портативного пульта.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия возобновит собственную лунную программу. Он уточнил, что речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25". Президент отметил, что РФ также продолжит разработку новейшего транспортника и работу над развитием технологий ядерной космической энергетики. По его словам, страна имеет явное преимущество в данной сфере.

Наука и техника,Владимир Путин,РКК Энергия,
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