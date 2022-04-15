Что теперь будет со шрифтом Times New Roman

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что будет со шрифтом Times New Roman, доступ к которому закрыла компания-правообладатель Monotype, сообщает РИА "Новости".
"В теории Monotype может попытаться ограничить доступ к своим шрифтам и рядовым пользователям из России. Скорее всего, этого не произойдет в связи с тем, что это может привести к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет", - заявил Бодров.
Он пояснил, что закрытие доступа не является обязательным запретом для использования россиянами.
"Рядовым пользователям пока не стоит волноваться: данные шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования", - пояснил Бодров.
В первую очередь, закрытый доступ повлияет на тех, кто использует Times New Roman и Arial в коммерческих целях, например, издательства, разработчики сайтов и государственные компании. Ранее разработчик шрифта Times New Roman подтвердил, что прекратил работать с российскими компаниями.