Что теперь будет со шрифтом Times New Roman

"В теории Monotype может попытаться ограничить доступ к своим шрифтам и рядовым пользователям из России. Скорее всего, этого не произойдет в связи с тем, что это может привести к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет", - заявил Бодров.