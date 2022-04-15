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9 часов назад

"Роскосмос" заявил, что будет выпускать первый беспилотный трамвай с конца 2022 года

Газета.Ruиещё 4

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в "Роскосмос", объявил о начале выпуска первого беспилотного трамвая с конца 2022 года, сообщает ТАСС.

"Роскосмос" заявил, что будет выпускать первый беспилотный трамвай с конца 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года", - заявил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Трамвайное движение на космодроме "Восточный" будет организовано, по словам Новикова, именно этими трамваями. Предполагается, что это будут предназначенные для перевозки людей пятисекционные низкопольные трамвайные составы.

Ранее стало известно, что предприятие "Роскосмоса" представит первый беспилотный трамвай в 2022 году. Тогда гендиректор УКВЗ Новиков сообщал, что техническое задание уже готово, необходимо лишь закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию. Он также добавил, что УКВЗ испытал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

Наука и техника,Космодром "Восточный",Роман Новиков,Роскосмос,УКВЗ им. С.М. Кирова,
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