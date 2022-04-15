"Роскосмос" заявил, что будет выпускать первый беспилотный трамвай с конца 2022 года

Трамвайное движение на космодроме "Восточный" будет организовано, по словам Новикова, именно этими трамваями. Предполагается, что это будут предназначенные для перевозки людей пятисекционные низкопольные трамвайные составы.

Ранее стало известно, что предприятие "Роскосмоса" представит первый беспилотный трамвай в 2022 году. Тогда гендиректор УКВЗ Новиков сообщал, что техническое задание уже готово, необходимо лишь закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию. Он также добавил, что УКВЗ испытал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.