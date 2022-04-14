Как обойти блокировку TikTok в России: рабочие способы

Популярная во всем мире социальная сеть TikTok решила изменить свои правила в России. Теперь российские пользователи не могут вести прямые трансляции и загружать новые видео. И хотя TikTok доступен на территории России, запрет на публикацию нового контента для многих стал серьезной потерей. В материале «Рамблера» — о том, как можно обойти блокировку TikTok и загрузить видео в соцсеть.
Конечно, первая мысль, которая приходит на ум, — установить VPN, но этот способ сопряжен с различными проблемами. Например, новый контент может так и не появиться на главной странице в TikTok или его не будут видеть пользователи, находящиеся в других странах. Поэтому мы предлагаем другой способ обойти блокировку, который показал себя более эффективными. С ним вам будет доступен весь привычный функционал TikTok.
Это простой инструмент, достаточно один раз разобраться, как он работает. С помощью антидетект браузера можно создавать мультиаккаунты для арбитража трафика, партнерского маркетинга и так далее.
Его могут использовать и те, кому хочется изменить параметры браузера и сохранить конфиденциальность, например, изменив IP-адрес. В некоторых можно создать два бесплатных профиля. Этого будет вполне достаточно для большинства рабочих задач.
Здесь важно найти свой вариант, который будет устраивать со всех сторон. Существуют бесплатные и платные прокси, которые продаются на специальных сайтах. Но чаще всего платные работают лучше и выдают меньше ошибок. Самые дешевые прокси отлично справляются со всеми возложенными на них задачами. Важный момент: выбираем прокси, например, для США или других стран, кроме России. Кстати, прокси можно купить на месяц.
Запускаем профиль и переходим в TikTok, например, с американского прокси (или того, который мы используем). Наш браузер работает так же, как привычные, но с измененным IP-адресом. В настройках меняем язык на русский, заливаем видео и пишем к нему описание на русском.
Некоторые ошибочно полагают, что платформа может забанить аккаунт, если изменить IP-адрес. На самом деле это не так. Антидетект браузер, кроме IP-адреса, изменяет отпечаток и параметры браузера, поэтому с ним так легко обходить возможные ограничения и запреты, а также запускать несколько аккаунтов одновременно.