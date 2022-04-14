Как обойти блокировку TikTok в России: рабочие способы

Популярная во всем мире социальная сеть TikTok решила изменить свои правила в России. Теперь российские пользователи не могут вести прямые трансляции и загружать новые видео. И хотя TikTok доступен на территории России, запрет на публикацию нового контента для многих стал серьезной потерей. В материале «Рамблера» — о том, как можно обойти блокировку TikTok и загрузить видео в соцсеть.

Фото: pxhere.com pxhere.com

Конечно, первая мысль, которая приходит на ум, — установить VPN, но этот способ сопряжен с различными проблемами. Например, новый контент может так и не появиться на главной странице в TikTok или его не будут видеть пользователи, находящиеся в других странах. Поэтому мы предлагаем другой способ обойти блокировку, который показал себя более эффективными. С ним вам будет доступен весь привычный функционал TikTok.

Видео дня

Устанавливаем антидетект браузер

Это простой инструмент, достаточно один раз разобраться, как он работает. С помощью антидетект браузера можно создавать мультиаккаунты для арбитража трафика, партнерского маркетинга и так далее.

pxhere.com

Его могут использовать и те, кому хочется изменить параметры браузера и сохранить конфиденциальность, например, изменив IP-адрес. В некоторых можно создать два бесплатных профиля. Этого будет вполне достаточно для большинства рабочих задач.

Покупаем прокси на сервисе

Здесь важно найти свой вариант, который будет устраивать со всех сторон. Существуют бесплатные и платные прокси, которые продаются на специальных сайтах. Но чаще всего платные работают лучше и выдают меньше ошибок. Самые дешевые прокси отлично справляются со всеми возложенными на них задачами. Важный момент: выбираем прокси, например, для США или других стран, кроме России. Кстати, прокси можно купить на месяц.

Переходим к настройке браузера

Заходим в браузер. Находим раздел «Управление профилями». Создаем новый профиль. В поле «Платформа аккаунта» выбираем tiktok.com. Заполняем данные. Выбираем отпечаток и вводим значение прокси.

Заливаем видео

Запускаем профиль и переходим в TikTok, например, с американского прокси (или того, который мы используем). Наш браузер работает так же, как привычные, но с измененным IP-адресом. В настройках меняем язык на русский, заливаем видео и пишем к нему описание на русском.

pxhere.com

Некоторые ошибочно полагают, что платформа может забанить аккаунт, если изменить IP-адрес. На самом деле это не так. Антидетект браузер, кроме IP-адреса, изменяет отпечаток и параметры браузера, поэтому с ним так легко обходить возможные ограничения и запреты, а также запускать несколько аккаунтов одновременно.