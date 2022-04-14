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6 часов назад

Google выпустила приложение для переноса файлов с iOS на Android

Москва24

Google выпустила приложение Switch to, позволяющее выбирать файлы для их переноса из iPhone на смартфон на базе Android.

Google выпустила приложение для переноса файлов с iOS на Android
Фото: depositphotos/mc_stockphoto.hotmail.comdepositphotos/mc_stockphoto.hotmail.com

Приложение уже появилось в AppStore. Теперь пользователи смогут переносить контакты, календарь, фотографии и видео, а также все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud. При этом устройства не понадобится соединять кабелем.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro со скрытыми под стеклом экрана сенсорами и камерой в 2023 году. Отмечается, что новый смартфон с двойным отверстием в дисплее вместо привычной черной "челки" будет анонсирован уже в 2022 году.

Однако гаджет с полностью скрытыми камерой и датчиками выйдет позднее.

Наука и техника,Google,Apple,
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