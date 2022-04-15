Apple изобрела умную зарядку для iPhone

Apple изобрела зарядку, которая может обмениваться данными с устройствами. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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Описание новой технологии обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В документе

«Дополнительные устройства, взаимодействующие с электронными девайсами», сообщается, что беспроводная зарядка может анализировать, к какому гаджету она подключена, и обмениваться с ним данными. Объясняется, что в случае перегрева iPhone аксессуар самостоятельно понизит мощность работы.

Также патент, который нашли энтузиасты, описывает возможность обнаружения аксессуаров. Журналисты объяснили, что если умная зарядка определит наличие чехла на смартфоне, то она снизит или увеличит мощность — в зависимости от вида аксессуара.

В документе также говорится, что устройство имеет функцию «аутентификации на основе вектора магнитного поля». Данная особенность позволяет зарядному аппарату определять подключенные устройства и, например, работать только со смартфоном владельца аксессуара.

«Теоретически систему MagSafe можно использовать в качестве ключа», — подчеркнули журналисты.

По словам специалистов, новые технологии позволяют улучшить проприетарный стандарт беспроводной зарядки MagSafe, представленный Apple в 2020 году. В настоящий момент MagSafe предлагает беспроводную зарядку совместимых смартфонов с мощностью до 15 ватт.