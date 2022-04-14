Caviar представила смартфон в стиле шоколада «Алёнка»

Коллекцию смартфонов с дизайном в стиле российского шоколада «Алёнка» и китайских конфет «Белый Кролик» представил российский бренд Caviar. Об этом сообщает 3dnews.ru.

Фото: caviar-phone.ru/ caviar-phone.ru/

«Отношения Китая и России можно охарактеризовать как прочные, продуктивные и перспективные. Две мировые державы плотно сотрудничают в суровых условиях современной экономической ситуации. У стран много общего, в том числе любовь к сладостям. Коллекционные модели посвящены самым популярным сладостям Китая и России и призваны запечатлеть в истории дружбу двух государств», — говорится в сообщении Caviar.

Смартфоны Sweet созданы на базе Huawei P50 Pro. Корпус «Алёнка» выполнен из комбинации телячьей кожи насыщенного шоколадного цвета с имитацией текстуры шоколадной плитки и ударопрочного титана с лазерной гравировкой. Планируется выпустить 88 таких аппаратов. Цена составит от 469 тысяч рублей.

Корпус смартфона Huawei P50 Pro White Rabbit («Белый Кролик») выполнен из 22-каратного серебра. Поверх металла нанесен белый цвет с дизайном упаковки известных конфет. Также модель украшают драгоценные камни: 90 рубинов и 168 сапфиров. Центральную часть задней панели занимает фирменный персонаж с упаковки китайских конфет — белый кролик. Тираж смартфона составит 88 экземпляров, а цена начинается от 699 тысяч рублей.