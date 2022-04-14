Причиной появления коронавируса могли оказаться змеи, а не летучие мыши

После анализа всех данных специалисты пришли к выводу, что именно змеи (китайский крайт, китайская кобра) могли распространить COVID-19 по всему миру. Подробнее - в материале.

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Впервые ковид обнаружили у людей в конце декабря 2019 года в Китае (в Ухане). Считается, что этот вирус впервые возник именно у змей: китайского крайта и китайской кобры. Это выяснилось после анализа генетических последовательностей 2019-nCoV и других известных коронавирусов.

Оказалось, что вирус больше всего похож на тот, что встречается у летучих мышей (поэтому изначально считалось, что именно они являются его источником). Однако более подробный биоинформатический анализ последовательности 2019-nCoV продемонстрировал, что ковид может исходить от змей.

Для того чтобы прийти к такому выводу, эксперты изучили белковые коды 2019-nCoV и сравнили их с белковыми кодами коронавирусов у птиц, змей, ежей, летучих мышей и пр. Выяснилось, что эти коды больше всего схожи были с кодами змей.