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1 час назад

Ученый предположил, что Лох-несским чудовищем может быть пенис кита

Газета.Ru

Профессор экологии выдвинул теорию, что Лох-несским чудовищем может быть пенис кита, пишет издание HuffPost. Майкл Свит, профессор молекулярной экологии в Университете Дерби, выдвинул предположение, что Несси вовсе не мифический монстр, а пенис кита.

Ученый предположил, что Лох-несским чудовищем может быть пенис кита
Фото: DepositphotosDepositphotos

Свои слова ученый подтвердил фотографиями органа млекопитающего, силуэт которого действительно напомнил некоторым людям легендарное чудовище.

"Киты часто спариваются группами, поэтом когда один самец занят самкой, другой высовывает пенис из воды, ожидая очереди", - пояснил специалист.

Однако мужчина не уточнил, каким образом кит мог оказаться в озере Лох-несс. Впрочем, в теорию Свита поверили не все комментаторы. Они отнеслись к словам Майкла с юмором.

"Почему киты показывают свои пенисы случайным людям?", - пошутили пользователи соцсетей.

Ранее охотник за Лох-несским чудовищем зафиксировал первое наблюдение Несси в 2022 году.

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