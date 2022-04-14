Как подключить смартфон на Android к телевизору

Чтобы посмотреть на большом экране фотографии или видео со смартфона, его нужно подключить к телевизору. Рассказываем, как это сделать. Есть разные способы.
Если у телевизора есть USB-порт, телефон можно подключить к нему с помощью USB-кабеля. Для этого подойдет стандартный провод, который вы используете для зарядки смартфона, пишет МТС Media.
Последовательность действий такая:
— Соедините телефон и телевизор через USB-кабель.
— Во всплывающем меню на экране смартфона выберите пункт
"Передача файлов".
— В настройках телевизора выберите в качестве источника сигнала USB-порт. Например, это можно сделать, нажав на пульте кнопку Source.
— Выберите нужный вам файл с помощью пульта.
Телевизор будет воспринимать смартфон как флешку. С помощью такого способа подключения можно смотреть фото и видео, слушать музыку с телефона. Однако этот метод не подойдет для интернет-серфинга, просмотра кино онлайн и игр.
Если подключиться к телевизору через HDMI-кабель, изображение на большом экране будет полностью повторять то, что вы видите на экране смартфона. HDMI-кабель иногда продается в комплекте с телефоном, но чаще его приходится покупать отдельно.
— Подсоедините телефон к телевизору через кабель
— Выберите в качестве источника сигнала (Source) HDMI-разъем
После этого картинка на большом и маленьком экранах будет синхронизироваться автоматически. Недостаток этого способа в том, что пользователь, держащий в руках смартфон, будет привязан к телевизору в прямом смысле слова.
Этот способ подойдет для телевизоров с технологией Smart TV. Если ваш телевизор не поддерживает ее, можно купить адаптер с функцией Miracast. После подключения изображения будут синхронизироваться автоматически.
— На телевизоре найдите в настройках сети функцию Screen Mirroring (либо Miracast, название разнится в зависимости от модели). Этот пункт есть в меню "Источник сигнала" (Source).
— В настройках смартфона выберите вкладку "Подключение и общий доступ", затем нажмите на "Беспроводной дисплей".
— Найдите ваш телевизор в списке обнаруженных устройств на экране смартфона.
— Подключите адаптер к HDMI-разъему телевизора и к питанию (если последнее необходимо).
— На телевизоре выберите в качестве источника сигнала HDMI-разъем, к которому подсоединен адаптер.
— В настройках телефона перейдите во вкладку "Экран". После этого нажмите "Беспроводной дисплей".
— В списке обнаруженных устройств выберите телевизор.
Этот способ не требует подключения к интернету. Но нужно иметь в виду, что технологию Wi-Fi Direct поддерживают не все телевизоры.
— В настройках телефона выберите "Сеть и интернет", затем Wi-Fi — "Настройки Wi-Fi", нажмите на "Дополнительно" и выберите Wi-Fi Direct.
— В настройках сети телевизора найдите функцию "Прямое подключение Wi-Fi". Иногда это не требуется: телевизор может обнаружиться при включении функции на смартфоне.
— В списке доступных устройств на телевизоре или телефоне выберите необходимое и подтвердите подключение.
— Нажмите на нужный файл (фото или видео), затем выберите "Отправить", а потом — Wi-Fi Direct.
Стоит отметить, что скорость соединения через Wi-Fi Direct невысока. Видео и фотографии могут загружаться долго.
Издание МТС Media отмечает, что способы подключения могут немного отличаться у разных моделей телевизоров. Указанные выше инструкции подходят для одной из моделей Samsung. Если у вас не получится подключиться в точности по этому алгоритму, действуйте по аналогии.
Технология DNLA хорошо подойдет для трансляции фотогалереи на телевизор. Для того, чтобы способ сработал, должны выполняться следующие условия: оба устройства поддерживают формат DNLA и подключены к одной сети Wi-Fi; телевизор подключен к роутеру через сетевой кабель LAN, пишет AndroidInsider.ru.
Чтобы подключить телефон к телевизору через DNLA, необходимо:
— В настройках телевизора активировать функцию DLNA.
— Открыть любое фото или видео на телефоне.
— Нажать на три точки напротив файла.
— Нажать на "Выбрать проигрыватель" и найти свой телевизор в списке доступных устройств.
После этого картинка автоматически появится на большом экране.