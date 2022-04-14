Как подключить смартфон на Android к телевизору

Чтобы посмотреть на большом экране фотографии или видео со смартфона, его нужно подключить к телевизору. Рассказываем, как это сделать. Есть разные способы.

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USB-кабель

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Если у телевизора есть USB-порт, телефон можно подключить к нему с помощью USB-кабеля. Для этого подойдет стандартный провод, который вы используете для зарядки смартфона, пишет МТС Media.

Последовательность действий такая:

— Соедините телефон и телевизор через USB-кабель.

— Во всплывающем меню на экране смартфона выберите пункт

"Передача файлов".

— В настройках телевизора выберите в качестве источника сигнала USB-порт. Например, это можно сделать, нажав на пульте кнопку Source.

— Выберите нужный вам файл с помощью пульта.

Телевизор будет воспринимать смартфон как флешку. С помощью такого способа подключения можно смотреть фото и видео, слушать музыку с телефона. Однако этот метод не подойдет для интернет-серфинга, просмотра кино онлайн и игр.

HDMI-кабель

Если подключиться к телевизору через HDMI-кабель, изображение на большом экране будет полностью повторять то, что вы видите на экране смартфона. HDMI-кабель иногда продается в комплекте с телефоном, но чаще его приходится покупать отдельно.

— Подсоедините телефон к телевизору через кабель

— Выберите в качестве источника сигнала (Source) HDMI-разъем

После этого картинка на большом и маленьком экранах будет синхронизироваться автоматически. Недостаток этого способа в том, что пользователь, держащий в руках смартфон, будет привязан к телевизору в прямом смысле слова.

Miracast (Screen Mirroring)

Этот способ подойдет для телевизоров с технологией Smart TV. Если ваш телевизор не поддерживает ее, можно купить адаптер с функцией Miracast. После подключения изображения будут синхронизироваться автоматически.

1. Подключение без адаптера

— На телевизоре найдите в настройках сети функцию Screen Mirroring (либо Miracast, название разнится в зависимости от модели). Этот пункт есть в меню "Источник сигнала" (Source).

— В настройках смартфона выберите вкладку "Подключение и общий доступ", затем нажмите на "Беспроводной дисплей".

— Найдите ваш телевизор в списке обнаруженных устройств на экране смартфона.

2. Подключение через адаптер с функцией Miracast

— Подключите адаптер к HDMI-разъему телевизора и к питанию (если последнее необходимо).

— На телевизоре выберите в качестве источника сигнала HDMI-разъем, к которому подсоединен адаптер.

— В настройках телефона перейдите во вкладку "Экран". После этого нажмите "Беспроводной дисплей".

— В списке обнаруженных устройств выберите телевизор.

Wi-Fi Direct

Этот способ не требует подключения к интернету. Но нужно иметь в виду, что технологию Wi-Fi Direct поддерживают не все телевизоры.

— В настройках телефона выберите "Сеть и интернет", затем Wi-Fi — "Настройки Wi-Fi", нажмите на "Дополнительно" и выберите Wi-Fi Direct.

— В настройках сети телевизора найдите функцию "Прямое подключение Wi-Fi". Иногда это не требуется: телевизор может обнаружиться при включении функции на смартфоне.

— В списке доступных устройств на телевизоре или телефоне выберите необходимое и подтвердите подключение.

— Нажмите на нужный файл (фото или видео), затем выберите "Отправить", а потом — Wi-Fi Direct.

Стоит отметить, что скорость соединения через Wi-Fi Direct невысока. Видео и фотографии могут загружаться долго.

Издание МТС Media отмечает, что способы подключения могут немного отличаться у разных моделей телевизоров. Указанные выше инструкции подходят для одной из моделей Samsung. Если у вас не получится подключиться в точности по этому алгоритму, действуйте по аналогии.

DLNA

Технология DNLA хорошо подойдет для трансляции фотогалереи на телевизор. Для того, чтобы способ сработал, должны выполняться следующие условия: оба устройства поддерживают формат DNLA и подключены к одной сети Wi-Fi; телевизор подключен к роутеру через сетевой кабель LAN, пишет AndroidInsider.ru.

Чтобы подключить телефон к телевизору через DNLA, необходимо:

— В настройках телевизора активировать функцию DLNA.

— Открыть любое фото или видео на телефоне.

— Нажать на три точки напротив файла.

— Нажать на "Выбрать проигрыватель" и найти свой телевизор в списке доступных устройств.