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2 часа назад

Роскосмос еще не получил 2 млрд рублей от компании Axiom за полет астронавта NASA

ТАССиещё 5

Американская компания Axiom из-за логистических проблем пока не оплатила 2 млрд рублей за полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Роскосмос заявил о долге в 2 млрд рублей за полет астронавта NASA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам одна американская компания Axiom за полет Марка Ванде Хая пока деньги не перевела. Это приличная сумма - 2 млрд рублей. Они говорят, что у них есть какие-то логистические проблемы, а это достаточно приличная сумма", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

По словам главы Роскосмоса, компания обещает расплатиться в мае.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,Первый канал,
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