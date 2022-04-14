Роскосмос заявил о долге в 2 млрд рублей за полет астронавта NASA

Американская компания Axiom из-за логистических проблем пока не оплатила 2 млрд рублей за полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Нам одна американская компания Axiom за полет Марка Ванде Хая пока деньги не перевела. Это приличная сумма - 2 млрд рублей. Они говорят, что у них есть какие-то логистические проблемы, а это достаточно приличная сумма", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.
По словам главы Роскосмоса, компания обещает расплатиться в мае.