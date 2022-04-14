Роскосмос заявил о долге в 2 млрд рублей за полет астронавта NASA

"Нам одна американская компания Axiom за полет Марка Ванде Хая пока деньги не перевела. Это приличная сумма - 2 млрд рублей. Они говорят, что у них есть какие-то логистические проблемы, а это достаточно приличная сумма", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.