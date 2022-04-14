В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
3 часа назад

В МГУ создали помогающий в лечении рака полимер

Елена Прошина

Ученые-химики из МГУ нашли способ, как с помощью ультразвука создавать вещества, которые помогут в лечении онкологии и адресной доставки лекарств. Об этом пишет РБК.

В МГУ создали помогающий в лечении рака полимер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учены придумали обрабатывать альгинаты (содержатся в бурых и красных водорослях) ультразвуком для того, чтобы получить магнитные металлоорганические каркасы. Такие каркасы нужны, чтобы стабилизировать наномагниты — частицы минерала маггемита на основе оксида железа (III).

Металлоорганические каркасы используют для более точной доставки лекарств в больной орган. Также они используются для лечения рака с помощью метода гипертермии — нагревания одного из участков тела. При этом наномагниты безопасны для человека.

Напомним, свойства металлоорганических каркасов изучаются с 1990-х годов. Они используются в промышленности для хранения топлива из водорода и метана, поглощения парниковых газов, адресной доставки лекарств и ускорителя различных химических реакций. Также они выступают в качестве сорбентов — препаратов, поглощающих различные вещества.

Наука и техника,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители