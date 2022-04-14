В МГУ создали помогающий в лечении рака полимер

Ученые-химики из МГУ нашли способ, как с помощью ультразвука создавать вещества, которые помогут в лечении онкологии и адресной доставки лекарств. Об этом пишет РБК.

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Учены придумали обрабатывать альгинаты (содержатся в бурых и красных водорослях) ультразвуком для того, чтобы получить магнитные металлоорганические каркасы. Такие каркасы нужны, чтобы стабилизировать наномагниты — частицы минерала маггемита на основе оксида железа (III).

Металлоорганические каркасы используют для более точной доставки лекарств в больной орган. Также они используются для лечения рака с помощью метода гипертермии — нагревания одного из участков тела. При этом наномагниты безопасны для человека.