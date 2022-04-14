Китайские исследователи поставили на паузу сотрудничество с Российской академией наук (РАН). Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев. По его словам, такой ситуации, которая сложилась сейчас, никогда не было. Также заморожено сотрудничество с рядом важных партнёров из Германии, Франции и США. При этом Сергеев подчеркнул, что странам всё равно придётся восстановить отношения.

«Если мы говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьёзные обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — сообщил Сергеев на конференции в МГИМО.

Сегодня, по словам главы РАН, заморожено сотрудничество с большинством академий наук, с которыми были построены хорошие отношения.

В их числе важные партнёры российских учёных — Академия наук Германии, Французская академия наук и Национальная академия наук США. Он отметил, что иногда иностранные партнёры в одностороннем порядке отменяют мероприятия, по которым уже были договорённости, ссылаясь на то, что «академия наук — это тоже организация, которая находится в политическом поле».

Позитивным Сергеев назвал сотрудничество с Индией. РАН планирует активно обсуждать с этой страной сотрудничество «в фарме, космосе, цифре». Сергеев подчеркнул, что международное научное сотрудничество важно для поддержания уровня научных исследований. По его мнению, странам в любом случае придётся возвращаться к нормальному сотрудничеству.

«Поэтому очень правильно вести себя таким образом, чтобы самим не поддаваться на провокации, не рвать отношения, всё-таки пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить», — заключил глава РАН.