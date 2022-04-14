Чем опасен микропластик

Британские ученые впервые обнаружили мельчайшие частицы пластика в легочной ткани живых пациентов. Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на журнал Science of the Total Environment, микропластик был найден не только в верхней части легких, но и в нижних отделах этого органа. При этом ранее считалось, что дыхательные пути слишком узкие для того, чтобы в них попали подобные мелкие частицы.

Фото: flickr.com flickr.com

Микропластик — это кусочки пластмассы длиной менее пяти миллиметров. К таким отходам относятся как пластиковые гранулы или порошок, так и фрагменты пластмассовых предметов, распавшихся с течением времени.

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Микропластик образуется, например, при износе автомобильных покрышек. Кроме того, производители добавляют пластиковые гранулы в косметические средства и бытовую химию (зубная паста, гель для душа, шампунь, стиральный порошок) для улучшения их эффекта. Все это попадает в окружающую среду и в организм человека.

Использование пластиковых гранул в косметике — дешевый и эффективный способ. Заполнить такими шариками скраб гораздо проще, чем закупить качественное органическое сырье, поясняет журнал "Подружка". В микропластику относятся блестки, добавляемые в зубную пасту или хайлайтер. Он входит в состав адсорбирующего слоя в подгузниках и прокладках.

Как сообщается в блоге на сайте российского отделения Greenpeace, ежедневно люди вдыхают микропластик, а также проглатывают его вместе с пищей и напитками. В результате в человеческий организм попадает 5 граммов пластиковых фрагментов в неделю и 250 граммов таких отходов за год. Микропластик был обнаружен в моче, фекалиях и даже плаценте человека.

Проглоченные частицы пластмассы повреждают внутренние органы и выделяют внутри организма вредные вещества — например, пестициды и бисфенол А, нарушающий гормональный баланс. Все это приводит к ослаблению иммунитета, останавливает рост и размножение клеток, сообщал ранее "Хайтек" со ссылкой на журнал Scientific American.

Бисфенол А, схожий по структуре с женским гормоном эстрогеном, негативно влияет на мозг и репродуктивную систему и может вызывать онкологические заболевания как у женщин, так и у мужчин — рак яичек и простаты, молочных желез. Воздействие этого вещества может привести к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению, задержке развития мозга, угнетению репродуктивной функции и эндокринной системы.

Частицы пластика, попадающие во внутренние органы, трутся об их стенки, что вызывает воспаление.

Помимо человеческого организма, микропластик обнаруживают морской соли, моллюсках. мидиях. У рыб такое загрязнение вызывает нарушение в цикле размножения. Мельчайшие частицы пластмассы находят в морской и пресной воде, а также в пиве.