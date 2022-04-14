Обнаружена опасная мутация вируса Зика

В ходе работы ученые вводили зараженные вирусом клетки насекомых в организм подопытных мышей. Затем специалисты извлекали из организма животных вирионы, вводили их в клетки комаров и повторяли этот цикл. В результате оказалось, что в геноме вируса Зика достаточно быстро образовывались мутации. Через десять таких циклов биологи получили два новых штамма: ZN-p10 и ZDI-p10. Более подробное изучение этих вариантов выявило повышенную контагиозность (заразность) для людей и животных. Также анализ выявил, что эти штаммы способны вызывать сильную лихорадку, смерть, а также гибель плода в утробе беременных самок.