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6 часов назад

Обнаружена опасная мутация вируса Зика

Lenta.ruиещё 1

Биологи из Иммунологического института Ла-Хойи (Калифорния, США) обнаружили новые опасные мутации вируса Зика. Выводы исследования описаны на сайте института.

Обнаружена опасная мутация вируса Зика
Фото: DepositphotosDepositphotos

В ходе работы ученые вводили зараженные вирусом клетки насекомых в организм подопытных мышей. Затем специалисты извлекали из организма животных вирионы, вводили их в клетки комаров и повторяли этот цикл. В результате оказалось, что в геноме вируса Зика достаточно быстро образовывались мутации. Через десять таких циклов биологи получили два новых штамма: ZN-p10 и ZDI-p10. Более подробное изучение этих вариантов выявило повышенную контагиозность (заразность) для людей и животных. Также анализ выявил, что эти штаммы способны вызывать сильную лихорадку, смерть, а также гибель плода в утробе беременных самок.

За возникновения мутаций, как выяснилось, ответственны изменения в гене NS2B, который отвечает за производство вирусных белков, которые являются основой новых вирусных частиц, а также подавляют врожденный иммунитет.

Полученные результаты, считают ученые, говорят об острой необходимости вести постоянный контроль научного мирового сообщества за развитием новых мутаций вируса.

Вирус Зика впервые был обнаружен в 40-х годах XX века в организме комара Aedes aegypti в Уганде. Последняя крупная вспышка заболеваемости произошла в 2015-2016 годах в Латинской Америке. Тогда специалисты обнаружили, что у заболевших вирусом Зика в утробе матери детей проявляется микроцефалия.

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