У россиян начали красть данные с помощью атак "браузера в браузере"

"В случае данной атаки разницу между обычным браузерным окном и фишинговой ловушкой заметить вообще почти нельзя. В данном случае окно, по сути, фейковое. Это просто объект на странице, и его можно перемещать даже мышкой", - предупредил руководитель направления компьютерной криминалистики центра мониторинга киберугроз IZ:SOC компании "Информзащита" Никита Панов.