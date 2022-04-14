У россиян начали красть данные с помощью атак "браузера в браузере"

Пользователей из России начали активно атаковать новым типом взлома - с помощью приема "браузер в браузере". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на специалистов по IT-безопасности.
Отмечается, что метод для кражи данных подходит для любого браузера. Прием позволяет создавать фишинговые формы входа, которые полностью похожи на реальное окно для авторизации. В результате пользователь рискует лично ввести свои учетные данные и отправить их злоумышленникам.
Специалисты выразили опасение, что подобные атаки будут активно применяться преступным сообществом прежде всего под маской рекламы.
"В случае данной атаки разницу между обычным браузерным окном и фишинговой ловушкой заметить вообще почти нельзя. В данном случае окно, по сути, фейковое. Это просто объект на странице, и его можно перемещать даже мышкой", - предупредил руководитель направления компьютерной криминалистики центра мониторинга киберугроз IZ:SOC компании "Информзащита" Никита Панов.
Ранее сообщалось, что хакерская группировка Cicada разработала тактику для кибератак c использованием программы VLC Media Player, которая используется для проигрывания аудио и видеофайлов.