Россиянам заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для россиян доступ к своей библиотеке на сайте. Об этом со ссылкой на источник в российской IT-компании пишут «Ведомости».

По словам источника, информация о том, что библиотека шрифтов Monotype недоступна для пользователей из России, появилась 11 апреля. Однако доступ мог быть закрыт и раньше. Официальных уведомлений об этом в его компании не получали.

При этом при использовании VPN-сервиса каталог доступен, и при регистрации на платформе можно получить доступ к шрифтам.

Шрифты Times New Roman и Arial популярны в России, они используются в частности в Microsoft Office.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников подчеркнул, что работа шрифтов Monotype в офисных программах Microsoft должна сохраниться, так как компания выкупила на них права.

«Конечно, Monotype может добиться запрета на использование шрифтов в России, но это слишком большая волокита, вряд ли компания на это пойдет», – заявил эксперт.

Ранее иностранные фирмы стали массово приостанавливать работу в России в связи с западными санкциями, введенными в ответ на начатую 24 февраля спецоперацию на Украине. В их число вошла и компания Microsoft, которая заявила, что приостановит «все новые продажи» в России, включая ОС Windows, облачные сервисы и консоль Xbox.