Россиян успокоили по поводу бытовой электроники

Доля холодильников и стиральных машин, произведенных в России с разной степенью локализации, сегодня составляет 90%, телевизоров - 80%, мониторов - 35%. Вся продукция при этом поставляется на экспорт.
Такую оценку привели в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на профильном совещании у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
"Мы намерены поддерживать создание в стране высоколокализованной продукции бытовой электроники, формирование конструкторских бюро, дизайн-центров, развивать промышленный дизайн", - заверил Мантуров. Он напомнил, что за последние восемь лет в России создано около 80 инженерных центров на базе вузов и призвал использовать их потенциал для развития отрасли.
Как говорили ранее в Минпромторге, основными поставщиками бытовой техники остаются дружественные России страны, которые не ограничивали экспорт на фоне санкций. Те компании, которые занимаются сборкой внутри страны, также не планируют уходить с рынка.