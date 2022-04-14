Россиян успокоили по поводу бытовой электроники

"Мы намерены поддерживать создание в стране высоколокализованной продукции бытовой электроники, формирование конструкторских бюро, дизайн-центров, развивать промышленный дизайн", - заверил Мантуров. Он напомнил, что за последние восемь лет в России создано около 80 инженерных центров на базе вузов и призвал использовать их потенциал для развития отрасли.