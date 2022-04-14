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30 минут назад

До 90% бытовой электроники в России производится внутри страны

Российская Газета

Доля холодильников и стиральных машин, произведенных в России с разной степенью локализации, сегодня составляет 90%, телевизоров - 80%, мониторов - 35%. Вся продукция при этом поставляется на экспорт.

Россиян успокоили по поводу бытовой электроники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такую оценку привели в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на профильном совещании у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Мы намерены поддерживать создание в стране высоколокализованной продукции бытовой электроники, формирование конструкторских бюро, дизайн-центров, развивать промышленный дизайн", - заверил Мантуров. Он напомнил, что за последние восемь лет в России создано около 80 инженерных центров на базе вузов и призвал использовать их потенциал для развития отрасли.

Как говорили ранее в Минпромторге, основными поставщиками бытовой техники остаются дружественные России страны, которые не ограничивали экспорт на фоне санкций. Те компании, которые занимаются сборкой внутри страны, также не планируют уходить с рынка.

Наука и техника,Денис Мантуров,Минпромторг,
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