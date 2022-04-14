В РФ создан первый в мире изотермический тест на коронавирус

Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата.
На сайте ведомства размещена информация о первом в мире изотермическом тесте, получившем название AmpliSens SC2-IT. С его помощью можно одновременно выявлять два наиболее консервативных участка генома SARS-CoV-2. Результат готов максимум через 25 минут.
По словам эпидемиолога Вадима Петрова, коронавирус мутирует с большой скоростью, и наши ученые на это отреагировали.
В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что все компоненты теста производятся в РФ, на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, от поставок из-за границы зависеть не будем.