Астрофизики открыли объект, который существовал лишь в теории

Международная команда астрофизиков впервые обнаружила объект ранней Вселенной, существование которого до сих пор предполагали только теоретические модели. Ученые описывают его как пылевой компактный объект, соединяющий в себе характеристики галактики и квазара.

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Как сообщает Phys.org, ученым впервые удалось идентифицировать удаленный от Земли объект. Он относится к так называемой ранней Вселенной. Ученые считают, что данный объект появился вскоре после Большого взрыва.

Он обладает удивительными свойствами, которыми не обладает ни один другой известный науке космический объект. Исследователи описывают их как симбиоз свойств, характерных для галактик и квазаров. По сути, набор характеристик представляет собой пограничное состояние, которое позволило идентифицировать объект как возможного предка сверхмассивной черной дыры.

"Обнаруженный объект соединяет в себе две редкие популяции космических объектов, а именно пылевые звездообразования и светящиеся квазары, - говорит соавтор работы Сейджи Фудзимото. - Это открывает нам новый путь к пониманию причин быстрого роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной".

Вновь обнаруженный объект получил обозначение GNz7q. По оценкам астрофизиков, он появился всего через 750 миллионов лет после Большого взрыва. А сам Большой взрыв, как считается, произошел около 13,8 миллиарда лет назад. Эпоха, к которой относится таинственный объект GNz7q, известна как "космический рассвет".

Сам объект расположен в родительской галактике, которая отличается интенсивным звездообразованием. Она формирует звезды в 1600 раз быстрее, чем это делает наш Млечный Путь. Звезды, в свою очередь, создают и нагревают космическую пыль, заставляя ее светиться в инфракрасном диапазоне. Причем по степени своей яркости GNz7q превзошел все другие известные объекты эпохи "космического рассвета".