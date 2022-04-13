В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
36 минут назад

Стало известно о новой функции в WhatsApp

Елена Прошина

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой бизнес-аккаунтам станет удобнее делиться своим профилем с другими пользователями. Об этом сообщают специалисты портала WABetaInfo.

Стало известно о новой функции в WhatsApp
Фото: ReutersReuters

По их данным, в WhatsApp изменится раздел «Поделиться профилем». В нем появится возможность отправки специальной короткой ссылки на профиль пользователя, перейдя по которой можно будет сразу начать чат с ним. При этом ссылка также даст тем, кому ее отправили доступ к номеру телефона владельца профиля.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Данная функция будет доступна только бизнес-аккаунтам. В настоящее время она находится на стадии разработки. Планируется, что функция заработает в будущем обновлении мессенджера.

Ранее специалисты WABetaInfo сообщали, что разработчики WhatsApp добавят в приложение возможность создавать опросы в групповых чатах. В них пользователи смогут добавлять до 12 вариантов ответа.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители