Стало известно о новой функции в WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой бизнес-аккаунтам станет удобнее делиться своим профилем с другими пользователями. Об этом сообщают специалисты портала WABetaInfo.

Фото: Reuters Reuters

По их данным, в WhatsApp изменится раздел «Поделиться профилем». В нем появится возможность отправки специальной короткой ссылки на профиль пользователя, перейдя по которой можно будет сразу начать чат с ним. При этом ссылка также даст тем, кому ее отправили доступ к номеру телефона владельца профиля.

Данная функция будет доступна только бизнес-аккаунтам. В настоящее время она находится на стадии разработки. Планируется, что функция заработает в будущем обновлении мессенджера.