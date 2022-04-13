Топ-5 самых странных телефонов Nokia в истории

Вчера Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка. И пусть сегодня компания уже не занимается производством телефонов, в конце девяностых и первой половине нулевых она выпустила такое количество моделей, что позавидует любой современные производитель.

Фото: Aliexpress Aliexpress

В предыдущей подборке мы рассказали о лучших продуктах за всю историю производителя. Однако были в портфолио Nokia и достаточно спорные девайсы. В сегодняшней подборке Rambler — самые странные телефоны Nokia.

Видео дня

Nokia 3650 (2002)

Wikipedia

Модель 3650 была вполне достойной. VGA-камера с поддержкой фото и видеозаписи, программная платформа Symbian S60, 3,4 МБ внутренней памяти… Но все испортил катастрофически неудобный дизайн клавиатуры: ее зачем-то сделали круговой.

Nokia N-Gage (2003)

Wikipedia

История модели N-Gage заслуживает отдельного разговора. В свое время он был первой попыткой соединить функции телефона и портативной игровой консоли, но в итоге гибрид плохо справился со своей задачей. Для использования в качестве мобильника ему отчаянно недоставало эргономики, а по меркам игровой приставки он предлагал маловато игр. Да и те прекрасно работали на гораздо более дешевых телефонах Nokia.

Nokia 6810 (2004)

Wikipedia

В истории Nokia четко прослеживается период, когда инженеры компании не боялись принимать совершенно абсурдные решения. 6810 — наглядный тому пример. На этом мобильнике клавиатура раскладывалась вертикально благодаря вспомогательной панели. Смотрится жутковато, но по словам тех, кто держал гаджет в руках, набирать на нем текст было неожиданно удобно.

Nokia 7600 (2004)

Wikipedia

Еще один неудачный эксперимент. Корпус 7600 был выполнен в форме капли: так Nokia хотела сделать телефон более привлекательным для молодой аудитории. Вот только из-за необычной формы мобильником было тяжело пользоваться, да и по техническим характеристикам он отставал от конкурентов в своем сегменте.

Nokia 7280 (2004)

Aliexpress