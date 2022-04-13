Топ-5 самых странных телефонов Nokia в истории

Вчера Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка. И пусть сегодня компания уже не занимается производством телефонов, в конце девяностых и первой половине нулевых она выпустила такое количество моделей, что позавидует любой современные производитель.
В предыдущей подборке мы рассказали о лучших продуктах за всю историю производителя. Однако были в портфолио Nokia и достаточно спорные девайсы. В сегодняшней подборке Rambler — самые странные телефоны Nokia.
Nokia 3650 (2002)
Модель 3650 была вполне достойной. VGA-камера с поддержкой фото и видеозаписи, программная платформа Symbian S60, 3,4 МБ внутренней памяти… Но все испортил катастрофически неудобный дизайн клавиатуры: ее зачем-то сделали круговой.
Nokia N-Gage (2003)
История модели N-Gage заслуживает отдельного разговора. В свое время он был первой попыткой соединить функции телефона и портативной игровой консоли, но в итоге гибрид плохо справился со своей задачей. Для использования в качестве мобильника ему отчаянно недоставало эргономики, а по меркам игровой приставки он предлагал маловато игр. Да и те прекрасно работали на гораздо более дешевых телефонах Nokia.
Nokia 6810 (2004)
В истории Nokia четко прослеживается период, когда инженеры компании не боялись принимать совершенно абсурдные решения. 6810 — наглядный тому пример. На этом мобильнике клавиатура раскладывалась вертикально благодаря вспомогательной панели. Смотрится жутковато, но по словам тех, кто держал гаджет в руках, набирать на нем текст было неожиданно удобно.
Nokia 7600 (2004)
Еще один неудачный эксперимент. Корпус 7600 был выполнен в форме капли: так Nokia хотела сделать телефон более привлекательным для молодой аудитории. Вот только из-за необычной формы мобильником было тяжело пользоваться, да и по техническим характеристикам он отставал от конкурентов в своем сегменте.
Nokia 7280 (2004)
7280 — яркий представитель линейки Nokia Fashion Phone. Красивый, но абсолютно непрактичный. Так как привычные кнопки не поместились бы на столь маленьком корпусе, инженеры использовали колесико прокрутки, которое делало даже самые простые манипуляции трудоемким процессом. За свой внешний вид 7280 получил говорящее прозвище «телефон-губная помада». Впрочем, авторы наверняка именно того и добивались: не зря ведь экран гаджета был зеркальным, и владелец мог в любой момент проверить макияж.