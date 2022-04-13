В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
7 часов назад

«Роскосмос» лишит «Луну-25» всего европейского

Lenta.ru

«Роскосмос» в ответ на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства (ЕКА) с госкорпорацией по лунным программам лишит российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» всего европейского, сообщает ТАСС.

«Роскосмос» ответил ЕКА на прекращение сотрудничества
Фото: ТАССТАСС

«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее в Европе сообщили о прекращении сотрудничества с Россией по Луне.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал возобновить российскую лунную программу. По словам главы государства, она начнется с запуска АМС «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

В том же месяце в «Роскосмосе» заявили, что «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители